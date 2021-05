Pro rodiče jde o nejkrásnější zážitek v životě.

„Honzík se narodil 28. dubna a termín jsem měla 29., takže jsem tušila, že už to musí každým dnem přijít. Bolesti jsem začala mít cca v 17 hodin, celou hodinu byly však po deseti minutách, proto jsem si říkala, že máme ještě čas. Zhruba v 18 hodin jsem se šla osprchovat, tam mi praskla voda a kontrakce se okamžitě zkrátily na dvě až tři minuty. Na nic jsme už nečekali, s manželem jsme se oblékli, sbalili poslední důležité věci a vyrazili do porodnice,“ popsala začátek maminka Magdalena.

Honzík Matějka, který se narodil během cesty do porodnice.Zdroj: ArchivUž v autě tušila, že to do porodnice nestihnou. Kontrakce jí nutili tlačit, tatínek hned volal sanitku. „Instruktorka nám podávala informace po celou dobu až do příjezdu sanitky. Těžko popsat pocity, v tu chvíli cítíte jen ty kontrakce a nesoustředíte se na nic jiného, ani na rychlou jízdu manžela,“ usmívala se maminka.

Samotný porod byl dle jejích tak rychlý, že se ani nestihla vzpamatovat a syn byl na světě. Narodil se pár minut poté, co zastavili ve Vrhavči na parkovišti. „Pocity nadšení, lásky nebo úlevy šly v tu chvíli stranou, ani jsem nevěděla, jestli mám na břiše položeného chlapečka nebo holčičku. Měli jsme v tu chvíli starost, aby miminko dýchalo, správně leželo, aby bylo čím ho přikrýt. Instruktorka po porodu chtěla, abychom našli něco na podvázání pupečníku, než jsme se ale vzpamatovali, už houkali sanitky. Poté se o vše už postarali záchranáři,“ přiblížila své pocity rodička.

Tatínek Josef vše shrnul takto: „Je to ten největší a nejkrásnější zážitek v životě.“

Na paniku prý nebyl dle jeho slov včas, vše dělal v klidu a s rozvahou. Po porodu prožíval radost. „Byl jsem rád, že jsou oba v pořádku a zvládli jsme to tak, jak jsme zvládli,“ uvedl tatínek s tím, že by si to klidně zopakoval: „V případě Honzíka to byla „sranda", protože nepřišly žádné komplikace a porod proběhl hladce. Kdyby tedy měl být další porod zrovna takový, tak by mi to určitě nevadilo.“

Maminka má za sebou již dva porody, ale ty nebyly takto rychlé. „První syn se narodil po devíti hodinách od prvních bolestí doma, druhý syn po pěti hodinách. Tušila jsem, že s třetím dítětem to bude ještě rychlejší, nepředpokládala jsem, že to bude trvat pouze hodinu a půl. Ačkoliv to bylo hektické, jsem šťastná za to, že všechno dobře dopadlo a jsme oba v pořádku,“ uzavřela Matějková.