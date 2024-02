Adéla a Veronika jsou deset let kamarádkami, ale poslední rok neřeší téměř nic jiného, než jídlo. A není divu. Vše chtějí mít dokonalé a originální. A právě to je přivedlo k tomu, že vedle hlavní práce Adély a mateřské Veroniky začnou s vlastním cateringem.

„Vzniklo to vlastně tak, že obě máme rády jídlo. Říkaly jsme si, když děláme oslavu my nebo naši blízcí, tak ne každému se chce se vším patlat doma. Jako se i nám dřív někdy nechtělo. Nelíbilo se nám ale úplně, co se tady běžně nabízí, taková ta klasika. Tak jsme si řekly, že když to tady nikdo nedělá, jak bychom si představovaly my, tak vyplníme díru na trhu a začneme my,“ řekla k začátkům Veronika.

A postupně se rozjížděly a zájem se zvyšoval. „Zabýváme se kompletně cateringem. Primárně jsme se zaměřily na to, že budeme dělat svatby, a to kdekoliv. Dokážeme postavit i polní kuchyň na louce. Vše jsme si postupně dokoupily, abychom dokázaly uspokojit poptávku a splnit přání zákazníků,“ uvedla Adéla.

Vše vzniká pod jejich rukama, i když to někdy není úplně jednoduché. Hrdé jsou například na své makronky. „Myslím, že naše makronky jsou ty nejlepší, Verča je vypilovala k dokonalosti, tady nemá konkurenci. Byl to delší proces, plno jich letělo slepicím, ale povedlo se a nyní jsou bezkonkurenční. Děláme ale i jiné sladké, kromě svatebních dortů, ale vše v menším provedení, ne klasické zákusky, což dle nás není také obvyklé. Pak děláme vše od předkrmů, přes polévku až po hlavní jídlo. Zkrátka komplet catering včetně grilování masa i třeba prasete. Kde si nejsme jisté, máme spolupracující odborníky, jako například právě na grilování prasete. Samozřejmě nechybí slané, studené i teplé rauty. Snažíme si vše dělat samy, i pečivo či pomazánky. Když se nás ale někdo zeptá na recept, tak ho nedokážeme říct. My víme, jak má pomazánka chutnat a podle toho přidáváme ingredience, ale nevíme, čeho kolik. Je to takové naše gró,“ popsala Adéla.

Holky v zástěrách se od mnohých odlišují právě vlastní výrobou, ale také vzhledem jimi nabízeného jídla. Inspiraci berou všude. „Ráda jezdím po světě, tam je vše jiné. Ale rády chodíme i do lepších restaurací, o kterých se mluví, kde se můžeme i inspirovat, protože tamní kuchaři posouvají gastro dopředu,“ poznamenala Adéla.

Dle nich je stále mnoho lidí, kteří jsou zvyklí na klasiku a bojí se nových věcí. „Je to jak kdo. Nás si lidé objednávají právě kvůli odlišnosti od většiny. Ale když po nás chce někdo vyloženě klasiku, tak my mu to stejně dáme do moderního kabátku. Například byl požadavek na šunkovou rolku s křenem. My jsme ale řekly, že pokud na tom trvají, tak uděláme křenovou pěnu s pršutem, nazdobíme to, aby to nějak vypadalo. A byla spokojenost. Myslím, že lidé nás oslovují, protože chtějí zkusit něco nového, líbí se jim naše pojetí, ale přiznávají, že plno věcí ani ještě nejedli,“ sdělila Veronika.

A jak už to u šikovných žen bývá, nezůstávají na jednom místě, ale chtějí se posouvat. A tak je to i u těchto dvou žen. „Naším cílem a snem je, že budeme mít své svatební místo, kde budeme mít všechno zázemí, abychom nemusely vše převážet. Samozřejmě budeme i nadále dělat catering, pokud bude zájem, ale už budeme mít i své. Bude to kousek od Klatov a už se na něm pracuje, více ale zatím neprozradíme. Těšíme se, až se to spustí,“ nalákaly Holky v zástěrách na chystanou novinku.