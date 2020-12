„Iniciativa Holky holkám je sdružení plzeňských ženských osobností z různých profesí, které se daly dohromady a mají chuť pomáhat jiným holkám, které na tom zrovna nejsou tak dobře. Jako svůj cíl jsme si vybraly domovy sv. Zdislavy, domovy pro matky s dětmi v tísni, které patří pod diecézní charitu Plzeň. Maminky i děti píší klasický dopis Ježíškovi, co si skutečně přejí. My pak oslovuje další lidi, známé, zda by si nechtěli zahrát na Ježíška a nadělit dětem a maminkách jejich vysněné dárky,“ uvedla za sdružení Holky holkám Martina Košanová z Klatov.

Mají pod patronací čtyři domovy – dva v Plzni, jeden v Havlovicích u Domažlic a jeden v Klatovech. I letos, i když je složitější doba, se jim podařilo nadělit všechny dárky, o které si děti s maminkami napsaly. Nebylo to ale úplně tak jednoduché jako v předešlých letech, především v otázce předávání dárků. „Nebylo úplně jednoduché najít místa, kam by lidé dárky mohli přinášet. Museli jsme jednotlivce objíždět, pak se dárky nechávaly čtyři dny odležet a až pak se balily. Přebíraly se také v Plzni, kdy lidé předem zavolali, kdy přijdou a předávaly se na ulici,“ sdělila Košanová.

Z auta plného dárků a splnění všech přání měla i vedoucí domova Martina Blažková. Dárky si ale nebudou rozbalovat společně. „Jsem moc ráda, že i letos se podařila tato akce uskutečnit, protože naše maminky s dětmi by jinak neměly Vánoce s dárky a ony se na to každý rok velmi těší. Letos bude vše jiné kvůli opatřením. Nebudeme všichni u jednoho stolu, jako to bývalo dříve. Večeři si budou dvě maminky vařit vždy na patře, aby se nestýkaly s dalšími a i přístup k vánočnímu stromečku bude řízený, budou muset chodit postupně,“ popsala změny Blažková s tím, že už od listopadu zaznamenali velkou vlnu solidarity, kdy jim lidé volali, co potřebují, nosili vánoční cukroví, různé ovoce a další věci. „Vnímáme letos pomoc jako mnohem intenzivnější,“ poznamenala vedoucí.

Domov sv. Zdislavy dostal i jeden velký dárek, a to vysněnou fasádu, na kterou pořídil i obraz sv. Zdislavy. „Za fasádu jsme velmi rádi, protože už jsme ji potřebovali spoustu let, opadávala, nepůsobila hezky. Letos se podařilo vybrat peníze na přední část a rádi bychom pokračovali alespoň ještě s jednou stranou. Chci být pozitivní a věřím, že se nám to podaří,“ uzavřela Blažková.