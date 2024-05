Češi, do toho. To znělo od fanoušků hokeje v Klatovech, kteří zcela zaplnili prostranství u restaurace Klatovský dvůr, kde sledovali hromadně zápas Česka s USA na velkoplošné obrazovce. A radost z výhry pak byla rozhodně slyšet.

Sledování hokeje Česko - USA v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Už od prvních zápasů mají fanoušci možnost sledovat vše hromadně, užít si pořádnou atmosféru. Za tím vším stojí spolek Klátím sport, který chce spojovat právě sportovní nadšence. Nyní se žije především hokejem, ale na obrazovce jsou pouštěny i fotbalové zápasy. A zabaví se tam všichni, rozhodně to není jen o setkávání mužů v hospodě na pivo. Chodí celé rodiny a fandí. Děti si tam užijí v části přímo pro ně, kde mohou střílet na branku, házet na koš nebo si zahrát hokej. A rodiče sledují s napětím hokej.

A v pondělí tam bylo doslova narváno, lidé si nechtěli nechat ujít důležitý zápas s Američany. A napětí by se dalo krájet. Když padl první a jediný gól, bylo to slyšet hodně daleko. Pak už se jen čekalo, zda nepadne nějaký od protivníků. Sice padl do naší branky, ale naštěstí nebyl uznán. A tak se na konci slavilo, Pár posledních vteřin zápasu bylo bouřlivých, fanoušci je odpočítávali a pak, i když to hráči neslyšeli, odměnili jejich výkon a výhru 1:0 velkým potleskem. "Byla to pecka, neskutečná radost. Já věřím, že to kluci dotáhnou do finále na zlato, hrají skvěle, jen to udržet a nedat Švédům šanci. Je naprosto skvělý, že tady máme takovou možnost sledovat zápasy, na velké obrazovce a se všemi kamarády, to byl skutečně super nápad," řekl s nadšením Pavel Janda.

Takže nyní přituhuje a v semifinále si v sobotu od 14.20 hodin Česko zahraje se Švédskem, které v základní skupině neprohrálo jediný zápas. Takže podpora fanoušků bude potřeba o to více. A fandit můžete přijít opět do Klatovského dvora, kde se bude opět klátit sport.