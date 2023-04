Protihráči hokejistů HC Klatovy, třeste se. Klatovští hokejisté dosáhnou ještě větší síly do bojů a budou ještě šikovnější. Mají totiž přímo na stadionu dvě novinky. Jsou jimi zbrusu nová posilovací zóna a glice aréna – umělý led.

Slavnostní představení nové posilovny a glice arény na zimním stadionu v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Glice aréna vznikla na místě bývalých šaten pro fotbalisty, které byly již nevyužívané. Nechybí tam ani vlastní sociální zázemí a výhodou je samostatný vchod čili není nutné se přizpůsobovat provozu stadionu. „Vybudovali jsme glice arénu s umělým ledem, kde je použita švýcarská technologie, která nám umožní, že hráči budou moci bruslit a využívat imitaci ledu po dobu celého roku,“ řekl Deníku prezident klubu HC Klatovy Stanislav Kopáček.

Glice aréna je určena spíše pro dětské hráče, ale ani větší a dospělí nepřijdou zkrátka, ti se mohou dostatečně zapotit v nové posilovací zóně. „Otevřeli jsme novou část rozcvičovny, kde jsme se zaměřili na dovybavení pro vyšší kategorie čili starší žáky, dorostence a juniory. Jde vyloženě o část, kde členové HC Klatovy mohou získat větší svalovou hmotu,“ uvedl Kopáček.

Velkou výhodou je, že už hráči nebudou muset docházet do posiloven mimo stadion, ale mají již svou vlastní. „Pomůže nám to k tomu, že hokejisté budou moci kdykoliv dle potřeb trenérů posilovat. Zatím jsme to museli řešit externě, muselo se chodit do posiloven, což nás stálo i nějaké peníze a úplně to nezapadalo do konceptu tréninku. Zároveň můžeme využívat umělou plochu, která dosud nebyla. Výhodou je celoroční využívání,“ shrnul přednosti novinek prezident klubu a dodal: „Rád bych poděkoval městu Klatovy, které nám umožnilo tento nákup, na němž se spolupodílí 70 procenty. Posilovna vyšla na 250 tisíc korun a glice aréna na 420 tisíc korun.“

Starosta města Rudolf Salvetr byl překvapen, jak se prostory proměnily, a vyzdvihoval nové možnosti pro hráče. „Byl jsem překvapen, protože ty prostory znám v takovém nevábném stavu, a to, co se podařilo vybudovat zimnímu stadionu a klubu, je skoro zázrak. Jsem rád, že starší žáci dostávají možnost kvalitního silového tréninku a gymnastické přípravy přímo v prostorách zimního stadionu. Glice aréna umožní trenérům individuálně pracovat s menšími dětmi na bruslích i ve chvíli, kdy není led. Může to být mimořádné zpestření tréninku malých hokejistů,“ okomentoval starosta novinky s tím, že jde o další kousek, kterým se město díky podpoře od zastupitelů podílí na rozvoji mládežnického sportu v Klatovech. Podobně město pomohlo například tenistům, atletům, fotbalistům a nyní dostává nové možnosti hokejový klub.

Vedení hokejového klubu rozhodně nemá strach, že by neměl novinky kdo využívat, protože zájem o hokej je v Klatovech stále velký. „Čeho si asi musíme cenit nejvíce, je to, že patříme mezi kluby, které mají jednu z největších náborových akcí, jsme schopni nabrat poměrně vysoké množství dětí, což je pro klub dobré, protože víme, že budeme mít kategorie naplněné,“ uzavřel Kopáček.

Po představení novinek se na zimním stadionu odehrál mezinárodní turnaj mladších žáků Šmucler Cup.