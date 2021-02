V té době měl za sebou kromě cesty mnohahodinové čekání v koloně na dálnici. Na dálnicích D5 před hranicemi do Německa se od časného rána tvořily kolony dlouhé desítky kilometrů. Pondělí je totiž prvním pracovním dnem, kdy platí přísné německé kontroly kvůli nepříznivé epidemické situaci v Česku.

"V koloně jsem byl pět hodin. Teď bych si měl jít stoupnout do další fronty u testovacího místa. Tam jsou stovky řidičů, to je tak na dalších šest, sedm hodin."

Zkušený kamioňák se nediví, že za takové situace může snadno dojít k vážné dopravní nehodě. "Všichni dělají pauzu. Jenže místo aby při pauze skutečně odpočívali a spali, musí stát v koloně a potom ještě ve frontě na test. Pak mohou někoho zabít," míní řidič.

Ten svoji cestu na Rozvadově prakticky ukončil. "Vezu zboží do Německa pro Mercedes. Až ke Karlsruhe. Ale mají smůlu. To si musí Němci rozmyslet, jestli chtějí zboží včas, nebo jestli nám budou dělat takové problémy," dodal řidič, který se rozhodl, že se přes most nad dálnicí vrátí zpět do směru na Plzeň.

Na přeplněném parkovišti dálničního hraničního přechodu v Rozvadově zastavil spolu se svými dalšími dvěma kolegy také Marian Blaško. Všichni vyjeli v neděli večer ze slovenské Trnavy. "Jedeme do Německa do Bad Sodeheim. Máme to ještě nějakých pět set kilometrů. Teď tady děláme pauzu," řekl Deníku řidič a dodal, že situace na hranicích s Německem je katastrofa. V koloně na dálnici stáli čtyři hodiny.

"Na testy naštěstí nemusíme, máme všechno vyřízené a doufáme, že to dobře dopadne a pustí nás bez problémů. Ale je to strašné, co tady zavedli, strašné," dodal. Trojici kamionů ze Slovenska čekaly po povinné pauze ještě další hodiny čekání ve frontě před německým kontrolním stanovištěm, které se nachází zhruba pět kilometrů od Rozvadova do německého vnitrozemí.

Přibližně pět hodin v koloně před Rozvadovem strávil také polský řidič menšího nákladního automobilu. "Jsem na cestě dohromady přes dvanáct hodin. Všude to bylo bez problémů, v Polsku i v Česku. Ale nejhorší situace je tady na hranicích s Německem," řekl Deníku.

Sdružení automobilových dopravdů ČESMAD BOHEMIA kvůli situaci žádá českou vládu, aby i nadále jednala s německým protějškem o úlevě pro řidiče kamionů. „Řidič kamionu potká při své cestě za týden jen několik lidí a všude jsou dodržována striktní opatření. Nedává smysl, aby byl jejich vstup do země podmiňován negativním testem. Už vůbec žádný smysl to nedává u tranzitujících vozidel. Síť testovacích míst v České republice praská ve švech, nelze se zaregistrovat na nejbližší dny. Mrzí mě, že Němci udělali takové rozhodnutí s bezprostřední účinností," tvrdí prezident Josef Melzer.