Jak jste spokojený s výsledky voleb? Očekával jste, že hnutí ANO zvítězí?



Čekal jsem, že budeme první a volby vyhrajeme. Očekával jsem také, že druhá v pořadí skončí v Plzeňském kraji tradičně silná ODS.

Výsledky byly poměrně těsné. Čekal jste je jednoznačnější ve váš prospěch?

Z mého pohledu těsné nejsou, za tento výsledek jsem moc rád. Hnutí ANO si oproti minulým krajským volbám v roce 2016 polepšilo o jeden mandát. Rád bych na tomto místě poděkoval své ženě, která se mnou celou tuto náročnou životní etapu prošla, a rovněž svým kolegům. Také bych rád poblahopřál dalším stranám v pořadí, minimálně druhé a třetí kandidující straně.

Jak budete postupovat při sestavování koalice?

Prvně oslovíme určitě všechny naše partnery, s výjimkou ultrapravice a ultralevice, což jsem dlouhodobě deklaroval. Oslovíme tedy všech pět dalších stran, které se umístily za námi. Koalici se jako hnutí pokusíme sestavit tak, abychom jako hnutí ANO získali post hejtmana, na který máme legitimní nárok, protože jde o výsledek svobodných a demokratických voleb. Hnutí ANO by proto post hejtmana mělo jednoznačně získat.

Jak hodnotíte výsledky ostatních stran?

Trochu mě překvapily výsledky koalice STAN, Zelených, PRO Plzeň a Idealistů, kde jsem předpokládal o něco horší výsledek. U Pirátů jsem si zase myslel, že budou mít o něco více hlasů. Co se týče ČSSD, tam jsem se domníval, že se jejich výsledky budou pohybovat někde kolem deseti procent. To, že získali nakonec necelých šest procent, mě velice překvapilo. Nicméně i jim blahopřeji za překonání pěti procent. Vliv na výsledek voleb měl v případě ČSSD pravděpodobně jak odchod Josefa Bernarda z pozice lídra sociálních demokratů, tak to, že straně dlouhou dobu chybí nějaká silná osobnost, která by přilákala více voličů. U KDU-ČSL jsem očekával, že strana nepřekoná pět procent. A tak se také stalo.

Pokud se stanete hejtmanem, opustíte post prvního náměstka primátora města Plzně?

Určitě ano. Dlouhodobě jsem prohlašoval, že nebudu chtít kumulovat uvolněné funkce. V současné době jsem pracovně vytížený na 95 procent a nemám čas na rodinu, takže rozhodně nebudu chtít ještě jednu funkci navíc. Zatím ale nechci být konkrétní, kdo by nastoupil na moje místo prvního náměstka.