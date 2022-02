„Autokemp se snažíme upravovat, aby to odpovídalo současným potřebám. V podstatě se dá říct, že co kemp vydělá, to se do něj dá. Nyní jezdilo i více lidí kvůli pandemii, protože nejezdili do zahraničí. A druhým aspektem bylo i to, že se zlepšila kvalita vody, protože dříve hodně lidí odrazovalo, když v něm byly sinice. Plusem je také požární nádrž v kempu, která se využívá jako bazén. Plusem je také nový wakepark, kam jezdí hodně lidí. Potýkáme se občas s personálními problémy, protože jde o sezonní práci, ale vždy to nějak dáme dohromady,“ řekl místostarosta Jiří Šebesta.