Předpověď meteorologů se naplňuje a hladiny řek a potoků na Klatovsku kvůli dešťům stoupají. Lidé se obávají povodní.

Déšť zvedá hladiny toků v Klatovech, sobota ráno. | Video: Deník/Daniela Loudová

Řeky na Klatovsku již v sobotu ráno dosahovaly druhého povodňového stupně. Křemelná na Šumavě po deváté hodině dosahovala 137 cm, Ostružná v Kolinci 81 cm. Druhého povodňového stupně dosáhla v 11 hodin Otava v Sušici i v Rejštejně. Na prvním povodňovém stupni byla Úhlava v Tajanově u Klatov. Mimo Klatovsko dosáhla prvního povodňového stupně také řeka Úslava a Berounka.

Zatím nejhorší předpověď se týká Úhlavy, která by dle předpokladů měla dosáhnout až třetího povodňového stupně. Stejně tak obyvatele v Klatovech a okolí děsí stav hladiny Drnového potoka. Lidé se obávají nejhoršího, jelikož v Lubech už ráno chybělo jen pár desítek centimetrů, aby se vylil. „Sledujeme všechny možné radary a bojíme se, že nás voda vytopí. Nejvíce nás ale štve, že se tady nic nedělá s tím mostem. Upozorňujeme na to opakovaně. Jsou tady staré tzv. Beneše, což jsou betonové díly, které jsou spojené a uprostřed je přepážka, kde když se zasekne klacek, tak se to ucpe a všechna voda začne téct kolem a to je konečná pro nás. Jde voda do obytné části Lub. S tímhle by se mělo něco dělat a ne stavět jiná opatření za miliony, tohle předělat by nám pomohlo nejvíce,“ řekla obyvatelka Lub, která se byla v sobotu ráno podívat na stav vody u cyklostezky v Lubech.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Voda výrazně stoupala i v Mercandinových sadech a dalších místech. Mnohde působí problémy i voda stékající z polí, například cyklostezka na obchvatu ve směru na Domažlice se proměnila rovněž v potok. Zaplavila ji voda i bahno z pole, laguna se následně tvořila i u kruhového objezdu.

Vodní stav Úhlavy v Tajanově u Švihova, 1. 6. v 9. 40 hodin.Zdroj: ČHMÚ

Hasiči zatím především na Klatovsku vyjížděli k několika případům čerpání vody a odstraňování stromů. Výstrahy meteorologů stále platí, a to až do nedělní půlnoci.