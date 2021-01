Zdroj: Deník

Jaký je váš největší koníček?

Vždy mě nejvíce bavilo s kolektivem pačejovských žen připravovat pro všechny obyvatele kulturní programy, výlety a další akce. Dá se říci, že tato záliba mě neopustila, i když věk se nezastaví.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Pačejovskou kroniku píšu od roku 2003. Zpočátku jsem z jejího vedení měla určité obavy. Celý život jsem se velmi zabývala historií Pačejova a okolí, což bylo tehdy mou velkou výhodou. Jezdím po různých archivech a muzeích, hodně fotím. Dá se říci, že jsem kronikářkou 24 hodin denně. Myslím si, že kdo něco dělá rád, je pochválen. A to se mi stalo v roce 2011, kdy pačejovská kronika obdržela Čestné uznání v soutěži o nejlepší kroniku Plzeňského kraje. V roce 2017 pak v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje obdržel Pačejov Čestný diplom za vzorné vedení kroniky.

Máte tip na vycházku či výlet ve vašem okolí?

V okolí Pačejova je krásná příroda. Já miluji okolí u vesnice Týřovice. Odtud je krásně vidět na Šumavu. Najdu tam klid k odpočinku.

Jaký film vás nejvíce pobaví?

Dívám se na různé filmy, raději mám ale pořady, kde mluví historici nebo průvodci zajímavými místy u nás i v cizině. Nyní mě zaujal seriál Božena. Navštěvovala jsem často Mrákov u Domažlic, kde se Němcová zdržovala a psala povídky.

S jakou historickou osobností byste se ráda potkala?

Kdokoliv z historických osobností by mohl zaklepat na naše dveře. Pak by vyprávěl, jak ve své době žil a co se tehdy událo.

Jaká je Vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Ráda jezdím do Itálie, do Francie. Není to však dovolená jako taková, ale poznávací zájezdy. Ty mám strašně ráda. Jsou ještě další místa, která bych chtěla poznat.

Na jakou oblíbenou knihu z dětství si vzpomenete?

Nejraději jsem četla, a to hodně často, knížku Ukradený dárek. Je asi neznámá, ale já ji milovala. Byl to příběh, který se mi zdál být pravdivý.