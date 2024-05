Milovníci letadel a všeho s nimi spojeného si přijdou na své v Klatovech, kde se bude konat Den letiště Josefa Hubáčka. Ten nabídne velmi pestrý program, k vidění budou historická letadla, vybavení pilotů RAF a mnohé další. Příchozí se nemusejí jen dívat ze země, v nabídce jsou i vyhlídkové lety či tandemové seskoky padákem. Nudit se nebudou ani děti.

Předseda Pošumavského aeroklubu Pavel Kratochvíl. | Video: Deník/Milan Kilián

Vše odstartuje už v pátek 10. května v 17 hodin, kdy se v areálu letiště koná přednáška Daniela Švece „Král vzduchu Josef Hubáček“. „Pan doktor má přednášku velmi pěkně zpracovanou a navíc představí ukázky z připravované knihy o panu Hubáčkovi, která by měla vyjít ještě letos,“ zve předseda Pošumavského aeroklubu Pavel Kratochvíl.

V sobotu 11. května se letiště otevře veřejnosti v 10 hodin, samotný program odstartuje o hodinu později vzpomínkovým aktem u pamětní desky plukovníka Hubáčka. Pošumavský aeroklub připravil ve spolupráci s Pink Skyvan CZ pestrou nabídku. Jedním z lákadel budou nepochybně historická letadla, s nimiž do Klatov přiletí spolek Classic Trainers z Líní u Plzně. Když vše klapne, mohou se diváci těšit na Boeing B75 Stearman, Morane-Saulnier MS-880 a Pilatus P2-05. „Jsou to krásná stará letadla, např. Stearman je z roku 1943, je to známý dvouplošník a zároveň základní cvičné letadla amerického letectva,“ informoval Deník předseda Classic Trainers Jiří Horák. Prozradit ještě můžeme, že s letounem, který má zbarvení z doby, kdy se na tomto typu cvičili na letišti De Winton v provincii Alberta v Kanadě budoucí čs. bojoví piloti RAF, přiletí do Klatov žena – pilotka Olga Benešová. „Pilatus je švýcarské cvičné letadlo, které vzniklo po válce. Má linku k českému průmyslu, protože je v něm instalován motor Argus, vyrobený v Čechách,“ přidal další zajímavost Horák.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Kromě letadel Classic Trainers se příchozí mohou těšit i na ukázky a přelety historických letounů Zlín Trenér, doprovázené přednáškou,“ pozval Kratochvíl.

Prohlédnout si budete moci i letadlo Skyvan, které bude také v akci. Pink Skyvan CZ připravili nejen parašutistické ukázky, ale zájemcům nabízí i možnost adrenalinu v podobě tandemových seskoků ze 4300 metrů.

„Po celý den budeme nabízet i vyhlídkové lety pro veřejnost, a to na našem letounu Zlín 43. Budou krátké, patnáctiminutové, to aby se vystřídalo co nejvíce zájemců, a také proto, že shodou okolností připadá na 11. květen 95. výročí Hubáčkova prvního sólo letu, jenž trval rovných 15 minut,“ připomněl Kratochvíl.

Za zmínku rozhodně stojí i Čeští RAFáci. „Připravili komentované ukázky dobového tábora, mají velmi pěknou výstavu artefaktů pilotů RAF. Součástí programu je i ukázka briefingu, jak to vypadalo v Anglii ve válečných letech mezi piloty. RAFáci jsou oblečeni do dobových uniforem, je to velmi pěkné a autentické,“ prozradil Kratochvíl.

Nudit se podle něj nebudou ani děti, pro něž je připraven zábavný program, dospělí se mohou těšit na stánky, kde najdou modely letadel, suvenýry s leteckými motivy, nášivky a podobně. Konec je plánován na 16. hodinu. Vstup je zdarma.