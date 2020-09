/FOTO/ Hasičům v Železné Rudě již slouží nová hasičská zbrojnice, který byla postavena za 55 milionů korun. Hasiči se tak mimo jiného dočkali moderního zázemí. Slavnostní otevření nové a zrekonstruované hasičské zbrojnice bohužel znemožnila koronavirová situace.

Hasičská zbrojnice v Železné Rudě. | Foto: Filip Brož

„Moc nás to mrzí. Pro bezpečnost Železnorudska je nová a špičková hasičská zbrojnice velká věc. Chtěli jsme poděkovat všem, kteří se na výstavbě i jejím financování podíleli, ale hlavně jsme chtěli vzdát slavnostní hold profesionálním i dobrovolným hasičům, kteří 365 dnů v roce slouží nám všem, zachraňují naše životy, zdraví i majetek. Za to si zaslouží obdiv a poděkování všech,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola. Zároveň zdůraznil, že se slavnostní otevření uskuteční hned, jak to situace umožní.