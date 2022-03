„První auto s věcmi mířilo přímo do Lvova. Pomoc s odvozem nám poskytla firma, se kterou jsem se spojila přes skupinu Pomozte Ukrajině. Přijeli z Prahy, my jsme auto naplnili věcmi, které věnovali místní, ale i lidé ze Zwieselu, Bavorské Rudy a ráda bych vypíchla, že pomohla i vietnamská komunita v Železné Rudě, kdy sami říkali, že ví, jaká je válka, tak přispěli oblečením i jídlem,“ řekla za organizátory humanitární sbírky v Železné Rudě Lenka Hackerová.

Pro sbírku umožnilo vedení města využít prostory informačního a environmentálního centra, kde se schází mnoho věcí od lidí, kteří chtějí pomoci. Druhé auto jelo s věcmi pro děti. „Auto místních hasičů vyjelo s věcmi do Lvova na pomoc sirotkům, kdy jsem v kontaktu přímo s paní ze Lvova, která je na místě. Plakala do telefonu, že jí tam vezou sto sirotků z Charkova. Snažili jsme se tak dát dohromady co nejvíce, abychom pomohli,“ sdělila Hackerová.

Původně měla sbírka končit v pátek, ale pokračuje dál. Organizátoři však upozorňují i na jeden nešvar, který se stává téměř při každé podobné sbírce. „Naši hasiči by případně byli ochotní doručit do lvovského sirotčince ještě alespoň jednu dodávku. Na oblečení je v tuto chvíli STOP stav. Pokud by přece jen někdo chtěl nějaké donést, prosíme, aby bylo čisté, neroztrhané, vytříděné, zabalené, nejlépe do krabic a viditelně označené. Prosím také o zamyšlení nad tím, co přinesete, jde o sbírku pomoci pro lidi sužované strašlivou situací a ne o jarní úklid skříní. To nemyslím zle, ale při třídění se našly i kabátky spíš do divadla, boty na vysokém podpatku, a podobně,“ uvedla organizátorka.

I nadále můžete nosit léky, hygienické potřeby, plenky, dětské jídlo, lahvičky, dudlíky, sunary, ovocné kapsičky, trvanlivé jídlo, spacáky, karimatky, čelovky či baterie.