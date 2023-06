Sbor dobrovolných hasičů ve Lhovicích se dočkal nové budovy, která bude sloužit jako sklad techniky. Slavnostní požehnání se uskutečnilo přesně v den, kdy byl před 115 lety sbor založen. Slavnost, která se konala v sobotu, měla hojnou účast nejen místních obyvatel a všichni se společně bavili až do nočních hodin.

Slavnostní otevření nové budovy hasičů ve Lhovicích. | Foto: se svolením SDH Lhovice

Sbor ve Lhovicích byl založen 24. června 1908. „Zakládajícím členem a podnikatelem byl Jan Kulhánek. Stříkačku koupil starosta Josef Duchek. O hasičskou kůlnu se pak starali Josef Ticháček, velitel, a Jan Kulhánek, starosta sboru. Kůlně či zbrojnici postavené v roce 1908 byla roku 1956 opravena střecha a roku 1970 byla provedena generální oprava, kdy se i dřevěná vrata nahradila kovovými. Její podoba je dodnes stejná,“ uvedl za hasiče Karel Květoň.

V roce 1931 se sbor rozšířil o ženský odbor čítající 12 členek. S přicházejícím rokem 1936 začal upadat zájem a cvičení se pro malou účast nemohla konat. SDH začal hrát divadelní představení. „V roce 1947 se také i z důvodu nefunkční stříkačky jednalo o zavedení vodovodu s hydranty po obci. Jak víte, je to i dnes aktuální téma, ne již tedy kvůli nefunkční stříkačce, ale tomu, že část obce má problémy se zásobováním vodou,“ poznamenal Květoň.

V roce 1959 byla sboru přidělena nová hasičská stříkačka PS 8 včetně přívěsného vozíku. Ve sboru je do dnešních dnů stále funkční. V prosinci 1963 byla dokončena stavba kulturního domu a hasiči tím získali nové zázemí pro schůzovou činnost a pořádání plesů.

Roku 1985 bylo obnoveno družstvo žen, které je činné bez přestávky do současnosti. V roce 1986 byl založen oddíl Mladých požárníků s vedoucími Františkem Ticháčkem a Václavem Firbachem, oddíl ale přechodem do dospělých v roce 1991 zanikl.

V roce 1988 získal sbor repasovanou stříkačku PS 12, která je dodnes hlavním strojem.

„Před pěti lety jsme na sraz rodáků zrenovovali a opravili místní mostní váhu bývalého zemědělského družstva. Stavba je nyní v majetku města a naši hasiči ji stále udržují ve funkčním stavu. Založili jsme družstvo mladých hasičů, jehož vedoucí se stala naše nová členka Lenka Waldmanová. Dospělých je 64 řádných členů, z toho 38 mužů a 28 žen, plus pět členů podporujících. A hlavně také máme zásahovou jednotku kategorie JPO 5 v počtu deseti členů. To je jednotka, která má působnost na území obce, jež jednotku zřizuje. A hlavně pro ni je nový sklad hasičské techniky vybudován,“ sdělil Květoň.

Na podzim roku 2021 hasiči zbourali starý objekt chlévů a pak si již místo přebrala stavební firma a do konce května tohoto roku vybudovala nové zázemí. „115 let činnosti sboru, podobně jako u života člověka i u našeho sboru, bylo období růstu a příjemných okamžiků, ale i čas, kdy se činnost utlumila a nastala několikaletá stagnace. Vždy jsou ale oporou nějaké pevné body, které pomohou překonat horší období nebo i pomohou se posunout dále. A šlo by jimi nazvat i stavby, které se ve Lhovicích postavily, a skoro symbolicky vždy po 60 letech. Neboť po hasičské kůlně postavené v roce 1908 byl po 55 letech postaven kulturní dům, jenž pomohl nastartovat oživení hasičů. A dnes po 60 letech od postavení otvíráme opět novou stavbu. Věřím, že pomůže rozvinout nové období a i překonat horší časy a zůstane naším následovníkům pevným bodem a vzpomínkou na činnost jejich předchůdců,“ uzavřel Květoň.

Nové stavbě požehnal švihovský farář Tomáš Kowalik a během slavnosti promluvil také starosta Švihova Václav Petrus. Po proslovu dostali prostor mladí hasiči, kteří předvedli své dovednosti při zásahu. Pak už přišla na řadu hudba a zábava.