Oslavy 100 let SDH v Malé Vísce. | Video: Daniela Loudová

I v malé obci se toho může dít mnoho. Většinou za tím stojí sbory dobrovolných hasičů a nejinak je tomu i v obci Javor u Týnce na Klatovsku. Tamní hasiči se dokonce dostali do finále Ankety dobrovolní hasiči roku 2024 a nyní potřebuji pomoc, aby vyhráli.

Pro Sbor dobrovolných hasičů Javor byl přelomový rok 2023, kdy při oslavách 95 let sboru poprvé ve své historii vstoupily do sboru ženy, které si pod vedením starosty Rudolfa Šimči a velitele Ludvíka Terše vedou velmi dobře. Javor má i svoji pýchu. Členové SDH se pravidelně zúčastňují hasičských slavností s ukázkou čtyřkolové stříkačky tažené koňským potahem z roku 1928 od firmy R. A. Smekal, Praha Smíchov s benzínovým motorem Mars a dvoupístovým čerpadlem.

Jsou sice na malé obci, ale mají hasičské srdce, se kterým jdou do všeho. A tak tomu bylo i nyní s anketou. „Chtěla bych poprosit hasičské přátele, veřejnost a všechny, kdo mají rádi hasiččinu, aby nás podpořili v Anketě dobrovolní hasiči roku 2024. Jsme malá obec s počtem obyvatel 82 a dá se říci, že polovina z nás je ve sboru. V roce 2023 jsme obnovili činnost a pomáháme v obci při obnově různých křížků, božích muk, s péčí o veřejnou zeleň, pořádáme akce pro děti, hasičský bál a rádi jezdíme i na soutěže,“ uvedla za hasičské ženy Miluše Málková.

Jelikož jsou maličká obec, peníze v rozpočtu nejsou takové, aby mohli vše financovat tak, jak by si představovali. „Přihlásili jsme se tak do ankety. Vůbec jsme nedoufali v to, že bychom mohli být vybráni mezi pět finalistů. Naše hlasy obyvatel obce nám na vítězství jistě nestačí, potřebujeme tak pomoci od vás, našich příznivců. Moc tak prosíme o vaše hlasy, za které již předem moc děkujeme a všech hlasů si vážíme,“ uzavřela Málková.

Hlasovat je možné do 20. října.