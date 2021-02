Deník na návštěvěZdroj: Deník

V Rabí a okolních obcích mají tři sbory hasičů – Rabí, Bojanovice, Čepice. Každý působí aktivně na svém území. V Bojanovicích a v Čepicích zajišťují kulturní činnost, pořádají poutě, soutěže a různé akce. Jde o nositele tradic. „Na Rabí sbor dobrovolných hasičů působí také v kulturní sféře, osvětové činnosti a jsou mezi nimi i členové výjezdové jednotky, což tvoří hodně zásadní propojení s obcí na poli požární ochrany. Máme výhodu, že naše jednotka má v sobě hodně mladých členů. Spousta obcí řeší, zda jsou vůbec akceschopní k výjezdu kdykoliv je třeba. My to máme zajištěné a patří jim velký dík, jsou schopní přijet během dne ze Sušice, z Horažďovic i z práce,“ řekl starosta.

Hasiči nezasahují jen u požárů, ale i při povodních, zajišťování místa nehod, popadaných stromů a podobně.

Obec se poli požární ochrany věnuje a podporuje ji. Jsou ve výjezdové jednotce typu 3, čili jezdí i mimo jejich katastr. „Mnohdy jezdíme i v noci, kdy přijedeme ráno a jdeme rovnou do práce. Děláme to z nadšení pomoci druhým. Dost často slýchám i negativní ohlasy, rýpnutí, ale naštěstí je to jen minimum. Zhruba deset lidí, kteří jsou ve výjezdové jednotce a zároveň jsou dobrovolnými hasiči, tak jsou lidé, za kterými mohu jít jako starosta a požádat je o jakoukoliv spolupráci, pomoc a vím, že budou vždy nakloněni k tomu, aby pomohli obci nezištně a toho s cením,“ uzavřel Kraucher.