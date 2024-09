Mistroství Šumavy v opékání prasat je hojně navštěvovanou akcí, která se každý rok rozšiřuje a přibývá týmů, které přijedou předvést své umění. Připravují různé koření, marinády, přílohy, aby získali od ochutnávačů co nejvíce bodů a zvítězili. „Máme zde 21 týmů v nichž jsou zástupci pěti krajů, je to neskutečný masakr. Přeje nám počasí, za což jsme velmi rádi. Přišlo spoustu lidí. S týmy je perfektní spolupráce, všechny se sem těšily. Pečeme letos přes 1200 kilogramů masa," řekl starosta Pavel Valdman.

Akce je tak ojedinělá svou velikostí, že se jí tentokrát zúčastnil i komisař agentury Dobrý den, jelikož se Hartmanice pokusily počtem pečených prasat zapsat do knihy rekordů. „Každý tým obdrží certifikát, že byl součástí rekordu, což si myslím, že bude pro ně prestižní a my máme velkou radost," neskrýval radost starosta, který zcela nevyloučil, že by se ještě v budoucnu nemohl počet zvyšovat. „Když už jsem se vloni díval na místo, které zde máme, tak jsem si říkal, že oko bere, čili tři krát sedm jedenadvacet, a to je vrcholný počet pro místo, na kterém akci děláme. Ale pokud by někdo náš rekord ohrožoval, tak se možná posuneme někam dál, ale nevěřím, že příští rok bychom počet rozšiřovali," uvedl Valdman.

Návštěvníci měli jako každý rok možnost ochutnávat díla jednotlivých týmů a následně bodovat, které maso jim nejvíce chutnalo. Tentokrát si prvenství odvezl tým Švajnerajn z Bolešin (155 bodů), druhé brali sousedé Klatovští špekouni (142) a třetí obsadil tým Jihočeské Hartmanice (123). „Je hodně těžké rozhodovat, protože vše je výborné. Jezdím sem ráda a tak už mám leccos ochutnáno. Je to super akce, už je to fakt mega, těch lidí se sem sjíždí snad tisíce," pochvalovala Zuzana Babková.

Součástí akce byl také Fichtl cup, fotbalový zápas, vystoupily Annínské ženy, zahrály kapely Otavanka, NO WAY a Orchidea. Ve školní zahradě se konala výstava drobného zvířectva.