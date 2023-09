Vůně vepřového masa se linula celým okolím Hartmanic, kde se jako tradičně konalo Mistrovství Šumavy v pečení prasat, a letos šlo o ještě větší akci. Lidé ochutnávali osmnáct vypečených prasat.

Mistrovství Šumavy v pečení prasat v Hartmanicích. | Video: Deník/Daniela Loudová

„Letošní, sedmý ročník se opět rozrostl z loňských patnácti pečených prasat na osmnáct, a to i přesto, že pět týmů z loňského ročníku odstoupilo, ale naskočilo osm nových týmů, z čehož máme pochopitelně radost. Máme tady zástupce z pěti krajů České republiky,“ uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman.

Upéct prasata pro davy lidí přijely party z Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského, Středočeského a z Pardubického kraje. „Letošní ročník je úplně nejlepší, nejen díky počasí, ale i spolupráci s týmy, organizace akce probíhá dle plánu, i když je to hodně náročné,“ poznamenal starosta.

Týmy byly rozděleny na tři skupiny, ve kterých mohli návštěvníci ochutnávat a bodovat. U stánků se stály mnohde dlouhé fronty, ale stálo to za to. „Tohle je prostě luxusní akce. Já jsem se hrozně těšil, až zase ochutnám tahle vypečená prasátka, miluju vepřové a takhle od mistrů, to je lepší než sex,“ smál se jeden z pravidelných návštěvníků a ochutnávačů Marek Sedláček.

„Účast je nad míru očekávání, protože nevím, zda nám budou vůbec stačit poukázky. Ale máme to nastavené a spočítané tak, aby na každého, kdo si poukázku koupí, vyšla porce masa. Bohužel je taková návštěvnost, že je možné, že se na někoho už nedostane. Ale letos už pečeme tunu masa, která se sní během tří hodin,“ okomentoval Valdman, který ale ani tento počet nevidí jako konečný, už nyní spřádá plány na další ročník, který by mohl být i rekordní.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

V letošním ročníku nejvíce chutnal vypečený čuník od Klatovských špekounů (140), druhý byl tým Švajnerajn z Bolešin (106), třetí Jihočeské Hartmanice (105), čtvrtý Netopýr a postřekovská banda (91), pátí RK Gril. O další místa se podělily týmy: Nezdičtí jezevci, Kohouti z Dobrkovské Lhotky, Pepa gril, Jindřišgang, Valdičteam, Berry team, Domažlická vrbovka, Mrákovská jehla, Cimbálové, Blatenská štika, Drž hubu a žer, Prasáci a Hašouni.