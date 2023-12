První prosincový den byl dnem, kdy se v Klatovech nejen rozzářil vánoční strom, ale také se rozbouřil kulturní dům, kam zavítala oblíbená kapela Harlej.

Harlej v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Autogramiádou a focením s fanoušky odstartoval v pátek koncert Harleje v rámci tour Zatím je to dobrý. O oblíbenosti této kapely není pochyb, jelikož kulturní dům byl zcela zaplněn, a to i přesto, že cesty nebyly kvůli vytrvalému sněžení úplně nejlepší, jak přiznal i samotný zpěvák, který se svým autem skončil v Kolovči. Fanoušci si ale akci ujít nenechali. „Harlej je prostě srdcovka, těšili jsme se na něj už dva měsíce, takže ani sněhová bouře by nás neodradila. Je to pecka, chodíme vždy s celou bandou už strašně dlouho," řekla skalní fanynka Vendula Cibulková.

Během večera zazněly nejznámější hity Svařák, Přirození, Tráva, Proč pocit mám, Až tady jednou nebudu, Možná a mnohé další pecky.

Zdroj: Daniela Loudová