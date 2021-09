Hana Zagorová patří k nejznámějším českým zpěvačkám. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985.

V roce 2014 zavítala zpěvačka společně s Petrem Rezkem také do klatovského kulturního domu. Sál byl ve středu zaplněn do posledního místa. Známé písně v podání si tam přišly nejen poslechnout, ale také zazpívat stovky lidí. Zazněly známé zpěvaččiny hity jako Duhová víla, Maluj zase obrázky, Za každou chvíli s tebou platím, ale také Rezkovy písně Jsi, Rozdíly, Prší krásně a mnoho dalších. Každou píseň publikum ocenilo mohutným potleskem a někteří dokonce květinou. „Byla to paráda. Oba stále krásně zpívají. Užila jsem si to a většinu písní jsem si s nimi ráda zazpívala. Jsem moc ráda, že jsem na koncert šla a šla bych znovu, kdyby byl," řekla po koncertě jedna z návštěvnic Eliška Zahradníková.

Zpěvačka je spojena s Klatovskem také díky spolupráci s železnorudským zpěvákem Markem Ztraceným. Ten pro ni napsal píseň Já nemám strach. Navíc byla zpěvačka také hostem na jeho dvou koncertech ve vyprodané O2 Aréně.