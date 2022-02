Celou vesnicí prošel hojný průvod, kde tentokrát převládali piráti. Nechyběly však ani mnohé další masky jako Rumcajs s Mankou, Cipísek se ještě vezl v kočárku, dále Křemílek s Vochomůrkou a mnoho dalších. V Habarticích však měli i vzácnou návštěvu, kdy tam zavítal sám prezident, který měl s sebou i svou choť, lékaře a ochranku. V popředí průvod nesměla chybět tradiční muzika OBŠUKA. "Je to tady super. Konečně se zase lidé mohou scházet a užívat si legrace. Tady v Habarticích to nemá chybu, vždy je tady hodně veselo. Je skvělé, že se tady sešlo tolik lidí," řekla účastnice Milena Vaňková, která přiznala, že na průvod do Habartic dojíždí často.