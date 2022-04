Vydat se tam můžete na nejkratší, která je dlouhá 17 km a zavede vás přes Štěpánovice a Točník zpět do Klatov. Další trasa jsou 27 km (Klatovy, Komošín, Výrov, Vosí, Točník, Klatovy), 37 km (Klatovy, Drslavice, Chlumská, Švihov, Vosí, Točník, Klatovy) a nejdelší je 50 km (Klatovy, Drslavice, Chudenice, Chlumská, Švihov, Točník, Klatovy). „Prezentace a start je u gymnázia pro pěší na trasy 50 a 37 km od 7.30 do 8.30 hodin, pro pěší 27 a 17 km od 8 do 9 hodin a pro horská kola od 9 do 10 hodin. Prezentace je možná i v pátek od 17 do 19 hodin, což doporučujeme. Cíl je pro všechny trasy u gymnázia do 18 hodin,“ uvedl za pořadatele Roman Sedláček a dodal: „Každý účastník písemně potvrdí souhlas s podmínkami akce. Účastníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů. Na trasu 50 km prezentujeme jen osoby nad 15 let.“