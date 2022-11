Gymnázium v Klatovech oslavilo 210. výročí, přišlo se podívat mnoho absolventů

Letošní rok je pro klatovské školy významný. Po Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy, která oslavila 150 let, slavilo také Gymnázium Jaroslava Vrchlického, a to 210. výročí. O den otevřených dveří byl velký zájem, mnozí bývalí studenti to měli jako sraz.

Den otevřených dveří na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová