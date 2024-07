Jak uvedla inspekce na svém webu, důvodem k uzavření provozovny na náměstí Míru byl výskyt hmyzích škůdců, plísně na provozovně, a to i na stěnách, dále výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na podlaze a v neposlední řadě koroze kovových konstrukcí (polic, regálů a dalších.)

SZPI letos zavřela provozovnu na již čtvrtém místě v Plzeňském kraji, předtím to bylo v Kvíčovicích nedaleko Holýšova v okrese Plzeň-jih, v Klatovech a v Plzni. Vloni SZPI uzavřela v kraji bezmála desítku provozoven, a to na Domažlicku, Klatovsku, Rokycansku i Plzeňsku. Uzavření provozoven či jejich částí je většinou jen dočasné, do odstranění nedostatků.