„Nejhorší jsou ty vysoké stromy, které přerůstají na moji zahradu a vadí růstu mých stromků. Na podzim mi sem padá listí ze stromů, zjara květy a pak plody. Zaclání mi tady, mám tu pořád stín,“ uvedla Smolíková.

Kolem plotu má i plastové zábrany, aby do její zahrady neprorůstala tráva a další plodiny, kterých je sousední zahrada plná. Keře přerůstají do cesty, jež vede mezi zahradami. Podle Smolíkové je i sousední zahrada plná nepořádku, ten však přes přerostlou trávu a jahodníky není vidět.

Problémy už trvají roky a stále se nic neděje. „Máme zahradu dvanáct let. Stromy jsou čím dál větší a nikdo s tím pořád nic nedělá, už jsme z toho zoufalí. Upozorňovala jsem na to už několikrát i výbor zahrádkářů. Majitel sem chodil, něco tam dělal. Pak ale umřel a od té doby tady byl někdo asi tak třikrát na hodinu a víc už se tady neukázali,“ postěžovala si Smolíková.

Stromy už jsou vysoké a i jejich kořeny dělají neplechu – prorůstají pod záhony zahrádkářky, která tak nemůže mnohde sázet tak hluboko, jak by potřebovala. Z celé situace už je zoufalá a byla by ráda, kdyby se dočkala nápravy. Na své zahradě tráví každý den a nechce ji mít neustále ničenou.

Problémem se už zabývá i odbor životního prostředí Městského úřadu v Klatovech. „V této lokalitě řešíme dvě zahrádky. Pošleme majiteli výzvu, aby vše uvedl do pořádku. Potížemi se stavem zahrádek se zabýváme několikrát do roka na více místech,“ řekl vedoucí odboru Libor Hošek. Poznamenal, že Klatovy nemají vyhlášku, jako tomu je v jiných městech, která by nařizovala úpravu zahrady jednou ročně.