FOTOGALERIE: Velhartická škola oslavila osmdesátku

Velhartice – Osmdesát let od otevření současné školní budovy slavili v sobotu ve Velharticích. Osmdesát let uplynulo letos i od zahájení stavby, sušický stavitel Karel Houra postavil v roce 1937 velhartickou školu za osm měsíců.

O stavbu nové školy se v tehdejším velhartickém zastupitelstvu vedly boje. „V kronikách jsme pátrali, co stavbě předcházelo a byla to tehdy velká bitva. Zastupitelstvo bylo ohledně stavby nové školy roztříštěné, část byla proti z finančních důvodů, část z politických důvodů. První zmínky o výstavbě školy jsou z roku 1933 a stavba byla zahájena teprve v březnu 1937. Podle kroniky pracovalo na stavbě pod vedením známého sušického stavitele Houry až šedesát dělníků najednou, podílela se na ní spousta řemeslníků a 31. října téhož roku byla škola slavnostně otevřena,“ uvedl velhartický starosta Pavel Prosr. Pro Velhartice byla nová škola velkým pokrokem. „Do té doby se vyučovalo ve zcela nevyhovujících podmínkách, po domech, hlavní budova školy byla současná pošta,“ vysvětlil Prosr.

Za osmdesát let se škola rozrostla. Přibyla tělocvična, blok spojující tělocvičnu s hlavní školní budovou, přibyl sportovní areál pod školou i moderní dětské hřiště. Pro obec je udržení školy prioritou. „Obec pořídila školní autobus, který sváží do školy děti z okolí, spolupracujeme s hlavňovickou školou,“ uvedl příklady Prosr. V roce 2011 iniciovali Velhartičtí kvůli reformě financování školství, která by ohrozila existenci druhých stupňů venkovských škol, tzv. Velhartickou výzvu. K té se připojily stovky obcí a škol z celé republiky a výzva byla nakonec úspěšná, přispěla k přepracování reformy. „Pravidla se poté zmírnila a školu bylo možné udržet,“ doplnil Prosr.

Oslavy osmdesátého výročí se nenechaly ujít stovky bývalých žáků. „Chodila jsem sem před sedmdesáti lety. Tady naproti ředitelně jsem chodila do první třídy, tady zase byly šatny. Všechno se tu změnilo, ale musím říci, že k lepšímu,“ chválila proměny školy Jana Vadlejchová z Velhartic.

Pro návštěvníky z řad bývalých žáků, pedagogů i přátel školy si současní žáci připravili bohatý program. „V tělocvičně budou mít děti sportovní vystoupení, na zahájení zazpíval školní sbor, máme expozici veškeré činnosti školy, v počítačové učebně se mohou návštěvníci podívat do kroniky v elektronické podobě. Děti také předvedou ukázky výuky ve 30. letech 20. století,“ nastínila ředitelka školy Zdena Knězová.