„Při Sametovém Mouřenci si v šumavském kostele sv. Mořice u Annína každý rok připomínáme, že i díky událostem, které odstartoval listopad 1989 a díky znovunabytým svobodám se v 90. letech minulého století zdevastovaný kostel dočkal záchrany a opravy," říká Lukáš Milota z pořádajího spolku Přátelé Mouřence.

Hned v úvodu promluvila předsedkyně německého podpůrného spolku Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, který nechal kostel v 90. letech opravit, Margrit Kaiser. „My na německé straně jsme šťastní a vděční, co způsobila sametová revoluce, a stále se radujeme, co otevření hranic působí. Děkujeme vám, kteří jste za to mírově bojovali. Pojďme dál žít v míru vedle sebe jako dobří sousedé. Aby už nebyly potřeba žádné demonstrace k tomu, abychom se mohli přes hranice navštěvovat," řekla Kaiser.

Součástí pořadu byla také vzpomínka na za minulého režimu perzekvovaného kněze a básníka Františka Daniela Mertha, který prožil závěr života jako kněz v šumavském Strašíně. Při pořadu zazněla jeho báseň Listopad.

V závěru lidé společně zazpívali českou hymnu. Jako pozornost dostali malé perníkové srdce s českou vlajkou.

Teď již se Mouřenec chystá na adventní koncerty a pořady. Ten první bude už v neděli 1. prosince ve 14 hodin. Vystoupí východočeská křesťanská kapela Učedníci. Kněz Jan Kulhánek při pobožnosti požehná adventní věnce. O dalších adventních nedělích přivítá šumavský kostel Nezmary (8.12.), skupinu Capra di Fossa (15.12.) a Žihelský sbor (22.12.). Přístupný bude Mouřenec i o Štědrém dnu nebo na Štěpána, kdy je připravený koncert koled v jazzrockovém podání. Po celé adventní období můžou lidé přinášet jako každý rok drobné dárky pro seniory v domově důchodců v Sušici. Sváteční období vyvrcholí jako v minulých letech Silvestrovskou půlnoční mší při svíčkách. (ki, lm)