FOTOGALERIE: Lákaly andulky i rajka královská

Klatovy – Více než dvě stovky andulek, korel, ale i chovatelsky náročnějších papoušků a dalších druhů exotických ptáků mělo možnost vidět návštěvníci tradiční podzimní výstavy Klubu chovatelů exotického ptactva Klatovy, které se od pátku do neděle konala v prostorách bývalého Šumavanu v Podbranské ulici.

„Pokud jde o papoušky, máme na výstavě druhové zastoupení velmi bohaté. Snažili jsme se vytvořit pestrou kolekci a jsou tu k vidění i druhy, které se běžně na výstavách této velikosti nevidí,“ uvedl předseda pořádajícího klubu Antonín Korec. Kromě papoušků byli k vidění i pěvci jako kanáři nebo zebřičky ale i chovatelsky náročnější druhy. „Specialitou této výstavy je kystráček modrolící, těžko odchovatelný a také vzácně chovaný pták, toho vytavujeme letos poprvé. A hned vedle je další chovatelsky náročný pták, rajka královská. Ale máme tu třeba i zástupce tukanů, toka rudozobého,“ vyjmenoval Korec.

Na výstavu se přišla podívat s dětmi i Petra Skalová z Petroviček. „Jsou to krásní ptáčkové, dětem se také líbí. Doma máme andulku. Děti by rády i něco většího, ale zatím ne, nemáme tak velkou klec,“ smála se.

Kdo by chtěl začít s chovem exotických ptáků, může požádat klatovské chovatele o radu, kontakty jsou na webových stránkách klubu www.kchepk.cz. Každopádně je podle Korce nutné začít chovatelsky jednoduššími druhy, jako jsou andulky, korely nebo zebřičky a postupně získávat zkušenosti. „Největší problém je, když dospělý chce začít chovat papoušky, a řekne si, přece nezačnu s andulkami, když na to mám peníze. A koupí si ptáka třeba za patnáct tisíc korun, jako jsou například žakové a podobně. Jako že z něj hned bude „chovatel“, přece nebude nějaký začátečník. To je ovšem chyba. Takoví pak mají papouška rok dva a skončí. Andulky nebo zebřičky nejsou náročné na na odchov, na krmení, na místo, není potřeba desetimetrová voliéra, třeba do paneláku jsou ideální,“ poradil Korec. Velcí papoušci se také na chovatele velmi fixují. „Lidé si pořizují velké papoušky, jako je kakadu nebo ara, pták je třeba krotký a přítulný, ale neuvědomují si, že takový pták vyžaduje neustálou pozornost. Je to skutečně jako pořídit si dítě,“ upozornil Korec. Například v paneláku může být problémem i hlasitost větších papoušků. „Ten pták se musí nějak projevovat a když je velký, má prostě silný hlas. Já mám například doma ary. Mám svůj domek, bydlím na vesnici, sousedy mám daleko, tak to nevadí. Ale třeba když jedu autem domů, slyším je už kilometr od baráku,“ přiblížil Korec, který se chovatelství exotických ptáků věnuje už pětapadesát let. „A začínal jsem také s andulkami a zebřičkami,“ podotkl.