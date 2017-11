FOTOGALERIE: Harlej a Dilated vyprodali kulturní dům v Klatovech

Klatovy - Plný sál kulturního domu v Klatovech si přišel v předsváteční večer užít koncert skupiny Dilated, která byla předkapelou oblíbené kapely Harlej.

Její fanoušky rozproudila oblíbená hitovka Zfetovanej, kterou zahájili své vystoupení. Harlej do Klatov zavítal v rámci svého turné Hodný holky zlý kluky chtěj. O tom, že jde o oblíbenou skupinu, svědčí i to, že vstupenky byly zcela vyprodány. „Je to pokaždé super koncert, nikdy si ho nenechám ujít, i když si někdy musím vzít dovolenou, protože mi vychází odpolední. O tohle ale nemohu přijít. Harlej jsou prostě top jedna,“ řekl jeden z fanoušků Milan Kroupa.