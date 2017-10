FOTOGALERIE: Děti v Kašperských Horách cvičily s olympioničkou a mistryní světa

Kašperské Hory – Štěstí měla základní škola v Kašperských Horách v projektu Českého olympijského výboru (ČOV) Sazka Olympijský víceboj, když byla pro letošní rok vybrána jako jedna ze dvou škol z Plzeňského kraje, které po splnění podmínek projektu měly možnost zacvičit si s olympionikem.

Do nové kašperskohorské sportovní haly tak minulý čtvrtek s týmem ČOV dorazila také účastnice letošních olympijských her v Riu de Janeiru a mistryně světa z roku 2015 ve vodním slalomu, kajakářka Kateřina Kudějová.

„Do projektu Sazka Olympijský víceboj jsme se přihlásili s cílem rozhýbat naše děti, protože dnes raději sedí u počítače, než by sportovaly. Děti plní osm disciplín a ty, které zdárně všechny disciplíny splní, dostanou na závěr olympijský diplom, kde mají zanalyzované svoje výsledky a doporučení, pro které sporty mají vhodný somatotyp. Je tam i fotka jednoho z ambasadorů. To je pro děti velká motivace. Letos je to už čtvrtý ročník a každý rok jsou z každého kraje vybrány dvě školy, jedna na jaře a jedna na podzim, které za odměnu navštíví vybraný olympionik. U nás bude děti rozhýbávat Kateřina Kudějová, za kterou jsme moc rádi,“ představila projekt jeho garantka za kašperskohorskou školu Miroslava Melicharová, která na škole vyučuje tělesnou výchovu.

SEZONA NEBYLA IDEÁLNÍ

Děti měly po představení všech hostů a projevech představitelů školy a města možnost úspěšnou sportovkyni vyzpovídat. Pak si všichni zahřáli svaly při společné rozcvičce a mohlo se jít na plnění úkolů. Připraveno bylo pět stanovišť, na kterých se děti, které byly rozděleny do pěti skupin, všechny prostřídaly.

„S podobnými projekty už nějaké zkušenosti mám. Většinou mají u dětí úspěch, tak jsem zvědavá, jestli se to bude líbit i v Kašperských Horách. Spousta dětí má sportovce jako vzor, proto je dobře, že se takovéto akce konají. Děti to může pobídnout k tomu, aby si některý z těch sportů zkusily,“ těšila se na cvičení s dětmi kajakářka, která zhodnotila právě skončenou sezonu: „Letos to nebylo úplně podle mých představ.

Začátek se mi moc nepovedl, ale na mistrovství světa jsem skončila pátá, což bylo pro mě super umístění. A to i přesto, že když už jsem mistrovství světa jednou vyhrála, tak koukám trochu výš. Podařilo se mi dostat na olympiádu, která je pro mě ještě důležitější závod než mistrovství světa, ale v Riu mně to bohužel také moc nevyšlo. Věřím ale, že příští sezona bude lepší.“

NEJVĚTŠÍ SOUPEŘKA JE ZE ŠUMAVY

Kudějová se v sezoně v závodech často potkává s další českou reprezentantkou, Karolínou Galuškovou z Tedražic u Sušice. „Kája je o docela dost let mladší než já, takže dříve to bylo spíš tak, že se mě snažila dotahovat. Teď se už dostala na velmi dobrou úroveň a soupeřky už vyloženě jsme. Kája jezdí skvěle a myslím si, že spolu budeme bojovat o příští olympiádu,“ ocenila svou soupeřku česká olympionička.