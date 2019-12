Tak tomu bylo v sobotu v Mercandinových sadech v Klatovech, kde se konal již druhý charitativní běh, který pořádalo uskupení Rozběháme Klatovy. Tentokrát výtěžek z běhu pomůže bojovnici Elišce Šefcové.

„Cílem běhu Po čertech dobrej chariťák pro Elišku je vybrat co největší finanční příspěvek pro Elišku Šefcovou z Klatovska, která trpí nevyléčitelnou nemocí tzv. slaných dětí, cystickou fibrózou. Ta způsobuje neustálé zahleňování plic. Aby mohla lépe fungovat, potřebuje přístroj Simeox, který vibracemi podporuje vykašlávání. Jeho pořízení je však velmi nákladné, stojí bezmála 180 000 Kč a rodina si tak velký finanční výdaj nemůže sama dovolit. Proto oslovili nás a my se jim s tím budeme snažit co nejvíce pomoci,“ řekla za Rozběháme Klatovy Pavlína Šloufová.

Prostor u Kolonády zaplnilo mnoho lidí, kteří chtěli pomoci. „Upřímně jsem nečekala, že se zapojí tolik lidí. Připojilo se i hodně sponzorů a my jsme za to rádi. Lidé chodili a ptali se, jak mohou pomoci. Bylo to hezké,“ uvedla další z pořadatelek Hana Hošková.

Příchozí se mohli seznámit i s canisterapií, před startem byla k vidění ohňová show. Hlavním byl ale dvoukilometrový běh, na který se vydal dav lidí, který svými čelovkami rozzářil uličky sadů. Na nich byla i zastavení s nadpřirozenými bytostmi.

PŘÍSTROJ POMŮŽE

Z velké účasti na běhu měla radost i maminka Elišky Marie Drábová. Je to pro ně velká pomoc a nejen finanční. „Překvapilo mě, kolik sem přišlo lidí. Takhle před Vánoci je to od nich úžasné, že přijdou a věnují Elišce čas i peníze. Je to pro nás i psychická podpora,“ řekla maminka, která zároveň vysvětlila, jak moc dceři pomůže přístroj, na který běžci přispívali. „Elišce by měl pomoci odhleňovat plíce, protože samy to nedokáží. Tvoří se tam hustý hlen a ten jí tlumí nádechy, je v něm spoustu bakterií, které napadnou plíce a ona pak musí brát mnoho antibiotik.“

Eliška je velká bojovnice a se vším se vypořádává ze všech sil. „Někdy je hůř, ale smířila se s tím. Když jí něco utlumí, okamžitě začne bojovat a řekne, že to dá,“ dodala maminka.

Charitativní běhy v Klatovech tímto nekončí. Na jaře se bude konat další, který opět pomůže potřebným. Obracet se na pořadatele mohou i další rodiny, které by potřebovaly takto pomoci.