Tehdy jsem napsali:

Horažďovice - Velkou dávku odvahy prokázali muži na divadelním plese, který se konal v sobotu v kulturním domě v Horažďovicích.

Po dámách, které sehrály představení na píseň Klobouk od skupiny Lucie, zatančili pánové odvážný tanec jen minimálně oděni. Za to sklidili bouřlivý potlesk od publika. „Chlapci se opravdu předvedli, chtělo to asi hodně odvahy, ale zvládli to na jedničku s hvězdičkou. Klobouk dolů, na některých bylo vidět, že si to i užívají,“ zhodnotila s úsměvem jedna z návštěvnic Marcela Lehocká.

Ples pořádá každoročně horažďovický divadelní spolek Tyjátr. „Každý rok se ho snažíme dělat v nějakém stylu, letošní téma bylo Kloboukový bál aneb na hlavě s čímkoli. Součástí je to, co se za všechny roky pořádání osvědčilo, takže úvodní defilé, dámská volenka, která byla letos o kupování klobouků místo květin, a samozřejmě tombola, která byla letos opravdu bohatá,“ řekl principál Tyjátru Karel Šťastný. K tanci a poslechu hrála kapela Scéna Strakonice.