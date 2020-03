Záměr, kdy tam měl být postaven další hypermarket, byl zamítnut, nyní jsou ve hře menší obchody.

Koncepci, jak by mohlo centrum Sirka, kterak je dle projektu nazýváno, představilo město na svých webových stránkách. „Investice je okolo 200 milionů korun. Případná realizace či nerealizace závisí stále na tom, zda město upraví v rámci plánu č. 1 regulativy, které tam dalo, aby zabránilo podobným výstavbám. To bude nyní v diskuzi. My jsme chtěli o změně územního plánu jednat ve středu na zastupitelstvu, ale to jsme zrušili kvůli situaci, která nyní panuje. Jednání je tedy zatím odloženo,“ uvedl starosta Petr Mottl.

Dle jeho slov by tam měla místo továrny Solo vzniknout řada menších obchodů. „Mně se to líbí, není to nic megalomanského, jak se všude tvrdí. Časově reálné je to v horizontu tří až pěti let. Myslím si, že pokud tam nebude stát toto centrum, tak budeme mít v Sušici pořád tu hrůzu, polorozpadlé budovy a podobně. Uvidíme ale, jak to dopadne, rozhodovat o tom bude zastupitelstvo,“ sdělil starosta s tím, že už není součástí plánů velký Kaufland jako původně, ale menší krámy, které by doplnily nabídku, za kterou nyní jezdí lidé do Klatov či do Strakonic.

Dle vizualizace je počítáno také s velkým parkovištěm i s hřištěm s atrakcemi pro děti.