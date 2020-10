Vznik Československa si připomněli ve středu i v Klatovech, i když v omezenějších podmínkách než jindy.

Oslavy 28. října v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

„Připomněli jsme si 28. říjen 1918 a já to považuji i v této době za správné, protože 28. říjen není nic jiného, nic menšího než den, který je symbolem naší hrdosti, naší svobody a je to den, kdy vznik Československa dodal sílu našim předkům po konci velké války. Myslím si, že opomenout jejich oběti, nadšení, které vypuklo v srdcích našich předků, by byl hřích,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.