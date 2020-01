Ulicemi měst a obcí v těchto dnech procházejí skupinky tří králů, kteří navštěvují domácnosti a snaží se vybrat co nejvíce peněz v rámci Tříkrálové sbírky. Stejně tak je tomu i na Klatovsku.

Tříkrálové setkání v Nýrsku. | Video: Deník / Daniela Loudová

Oblastní charita v Klatovech začala se sbírkou už na Nový rok a potrvá do 14. ledna. „Peníze, které se podaří vybrat, půjdou na projekty klatovské charity. Z celkové částky se zpět do Klatov vrátí 65 procent. V loňském roce jsme nejvíce peněz dali do domova pokojného stáří a letos půjdou do domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Zbylá částka bude rozdělena na ostatní služby,“ uvedla ředitelka klatovské charity Lucie Švehlová.