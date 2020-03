Šlo o nepostupovou pohárovou taneční soutěž určenou pro kolektivy domů dětí a mládeže, základních škol a sportovních klubů, které se nevěnují tanci na profesionální úrovni.

„Soutěž jsme uspořádali společně s Domem dětí a mládeže v Klatovech. Představilo se celkem 23 tanečních skupin ze 17 měst. Dohromady startovalo 615 dětí, nejmladší z nich byly ve věku tří let. Zastoupení měly nejen klatovské skupiny, ale také soubory z Nýrska, Plánice, Sušice, Horažďovic, Plzně, Spáleného Poříčí, Rokycan, Stříbra, Střelských Hoštic, Písku, Kralovic, Blovic, Mostu, Českých Budějovic, Černošína a z Tlučné,“ uvedla za pořadatele Dominika Horejšová.

Soutěž byla zahájena kategorií mažoretky a dále pokračovaly kategorie Cheer dance, Street dance, Dance art, Freestyle a celý den byl zakončen kategorií Show dance. Všechny soubory byly rozděleny podle výkonnosti. Předvedli se tak úplní začátečníci, ale i soubory, které se účastní i jiných tanečních soutěží.

Za účast si všechny týmy odvezly drobné dárky a sladkou odměnu. První tři místa získala medaile a ti nejlepší i zlatý pohár. „Jsme rádi, že se každý rok skupiny vracejí, a rádi přivítáme v příštím ročníku i nové. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na akci podíleli a kteří se do soutěže přihlásili, protože bez nich by to nešlo,“ dodala Horejšová.