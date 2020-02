Stovky lidí šly v průvodu, který prošel Plánicí. Konala se tam již tradiční staročeská svatba, která se pro svoji bohatost, koná jednou za pět let. I proto si tuto jedinečnou podívanou nenechalo spoustu lidí, kteří lemovali ulici.

Staročeská svatba v Plánici. | Video: Deník / Daniela Loudová

Od Spolkového domu vyšel průvod v popředí se smluvčími a družbou a směřovali si to přímo k ženichovi, kde bylo již vše přichystáno. Družičky se chopily tácků s cukrovím a obcházely diváky. „Ženich doprovázený mládenci s družičkami, rodiči, smluvčím a dalšími svatebčany si průvodem přišel pro svoji nevěstu. Ale nebylo to jen tak. Samozřejmě, jak už to na statku bývá, rodiče svoji dceru jen tak nechtěli vydat. Musel cinknout nějaký ten zlaťák, smluvčí vychvalovali a slibovali, rodiče se domlouvali o majetku a věnu,“ popsal dění starosta pořádajícího sboru dobrovolných hasičů Plánice Stanislav Tikal.