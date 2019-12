Vyprodaným sálem kulturního domu v Klatovech zněly téměř dvě hodiny v kuse hity Michala Davida, který tam zavítal se svou skupinou Kvatro. Koncert si přišly užít všechny generace.

Koncert Michala Davida v Klatovech. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

„Zazní největší hity od Non stopu přes Každý mi tě, lásko, závidí, Pijeme colu, My máme prima rodiče a další. Těším se na to, protože v Klatovech už jsem dlouho nebyl, takže doufám, že to bude hezké představení. Vždy jsem měl na západě Čech výborné publikum, od Plzně nahoru, přes Domažlicko až sem, takže jsem se moc těšil. Já doufám, že s mojí staronovou kapelou Kvatro lidi oslovíme a bude se to líbit,“ řekl před koncertem zpěvák, který přiznal, že v soukromí na Klatovsko příliš nejezdí, spíše na Domažlicko, kde má přátele.