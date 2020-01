„Včera jsme pomocí čerpadla zapůjčeného od hasičů rozbíjeli led, v noci ale teplota klesla k minus deseti stupňům a ráno tam byly dva centimetry nového ledu. Museli jsme ho znovu rozbít, jinak bychom se ani nevykoupali,“ řekl Deníku organizátor akce Jan Mundl, přezdívaný Muf, a dodal, že podmínky jsou pro otužilce ideální. Teplota vody se blíží nule a venku svítí sluníčko.

Mezi těmi, kteří se ponořili do ledové vody, byla i Milena Vitujová z Plzně. „Jezdíme sem pravidelně a vždy si to tu užijeme, je to tu super, voda je pohoda,“ smála se po koupeli. Úsměv na rtech měl i mochtínský Jan Kolář, pro něhož to byla první účast. „Já se otužuji sám, už druhým rokem. Začínám v říjnu, končím v březnu až dubnu, plavat chodím čtyřikrát až pětkrát týdně. Na takové akci jsem ale poprvé,“ řekl.