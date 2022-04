„Šlo o 12. ročník, který jsme se odhodlali udělat po dvouleté covidové pauze. Přihlásilo se 33 účastníků, je málo dětí, jelikož rodiče zřejmě usoudili, že není úplně nejlepší počasí. Letos přijeli otužilci ze Strakonic, z Plzně, z Katovic a další nadšenci do otužování. Jsme moc spokojení, že to letos vyšlo jako opravdu otužilecké koupání a ne jako vítání jara ve dvaceti stupních. Řekla bych, že dnes je možná nejvíce sněhu, co tady i během zimy bylo,“ řekla Martina Svatková, která je ředitelkou a tvůrkyní myšlenky pořádání této akce, která vznikla hecem. „Před mnoha lety jsme si řekli spíše z recese, že se jdeme vykoupat, pak jsme se začali pravidelně otužovat a hodně lidí jsme touto akcí i k otužování přivedli. Jsme rádi, že držíme tradici. Děkujeme všem, kteří nás podporují a těšíme se, že příště nás bude ještě více,“ dodala Svatková.