O prodlouženém víkendu se na zámku v Chudenicích opět konaly večerní oživené prohlídky. Tentokrát byly více zaměřené na venkovní prostory, kde se odehrával příběh zloděje Matěje.

Noční oživené prohlídky v Chudenicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Vrátili jsme se opět do historie Chudenic, tentokrát s tématem privilegia a práva panství chudenického. Návštěvníci se seznámili s tím, o jaká práva a privilegia chudeničtí od středověku až do roku 1592 žádali. To vyvrcholilo právě v roce 1592 povýšením Chudenic na městečko, kdy od císaře Rudolfa II. dostali právo užívat znak, pečeť a směli pořádat trhy, v té době už v Chudenicích vařili i pivo,“ uvedl kastelán zámku Ludvík Pouza.