„Po zahájení vystoupila klatovská taneční skupina Mini Dolls. Na řadu přišlo stužkování žáků 1. A a 1. B. Obě třídy si připravily krásná taneční překvapení. Svoji šerpu dostali také žáci deváté třídy, jejichž stužkování bylo velmi dojemné. Všechny třídy měly sólo s učiteli a s rodiči,“ popsala program pořadatelka Milena Podstatná s tím, že nechyběla dětská volenka, překvapení 9. A a na závěr velký dort s ohňostrojem. Zpestřením bylo i štěstíčko se zajímavými cenami. Hrála skupina Asfalt.

Překvapením pro všechny bylo kouzelnické představení Pavla Kožíška a jeho kolegyně Hany Mašlíkové Reinders. Do všech kouzel byli zapojeni i diváci, jednomu z mladíků vybrali nevěstu, další přišel o sako. „Publikum bylo úžasné, děti se bavily, panovala skvělá nálada,“ řekla asistentka.

„Čaruji už přes třicet let na různých plesech, ale na školním jsem nikdy nebyl. Bylo to úžasné, když tam byli malí i velcí. Museli jsme s Hankou náš program trochu přizpůsobit. Obrovská pochvala a poklona patří organizátorům, byla to úžasná akce,“ připojil se Kožíšek.

Spolupracují spolu již jedenáct let. Shodují se na tom, že je těžší kouzlit pro děti, protože ty nic neprominou.

ODEŠEL BEZ SAKA

Na plese asi nejvíce zaujalo kouzlo se sakem, kdy asistentka byla svázaná a společně s vybraným mladým mužem zahalena závěsem. Po chvíli byl odtažen a žena měla na sobě i pod provazy sako muže. Sám nechápal, jak se to stalo. „Odehrát se tam může spousta věcí. Nejhorší je, když má pán malé sako, případně když je v místnosti velmi teplo a pán už je tam velmi dlouho, není tak úplně ideální ho z něj svlékat,“ svěřila se Mašlíková Reinders.

Vidět je můžete v Divadle kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy. „Pavel otevřel nové muzeum fantastických iluzí v centru Prahy. Já už jsem tam s rodinou byla několikrát a vždy si odneseme na památku neskutečné fotografie a zážitky,“ nalákala Hanka.

Večer se dle pořadatelů vydařil. „Šlo již o pátý ročník. Za nápad chci poděkovat Mileně Podstatné, která s tím před léty přišla. Omlouváme se všem, kterým jsme nemohli umožnit, aby se plesu zúčastnili, protože zájem byl opravdu velký. Vstupenky už byly v listopadovém předprodeji vyprodány. Velké poděkování patří všem zaměstnancům, rodičům a prarodičům, kteří se na plese podíleli. Jsem velice ráda, že nám pomáhají i bývalí žáci. Děkujeme také sponzorům, bez nich by se ples konal nemohl. Doufám, že nám tradice vydrží i do dalších let,“ uzavřela zástupkyně ředitele Simona Presslová.