„Jsem nadšený hned z několika důvodů. Přijde mi to jako hrozně fajn myšlenka, za druhé je to v mém kraji. Za třetí jsem byl rád, protože v době, kdy mi z tohoto zařízení volali, jsem zrovna sázel kytky a stromečky na zahradě a po měsíci mě někdo oslovil a chtěl, abych zpíval a hrál. Tak jsem měl radost,“ sdělil první dojmy zpěvák.

Na vystoupení se chystal, vybíral písničky, které pak zahrál na piano. „Mám dobrý pocit z toho, že zahraji někomu, kdo dlouho neviděl své blízké, a možná je mu smutno. A také sestřičkám, které odvádějí skvělou práci. Snad těch pár písniček pro ně něco znamená. Jsem rád, že jsem tady,“ uvedl Ztracený.

Zahrál i preludium na piáno, aby si přišli na své také ti, kteří nejsou fanoušky popové muziky. „Koncert byl úžasný. Marka znám delší dobu, ale ne jeho písničky. Bylo to příjemné odpoledne a jsme šťastní, že jsme ho mohli slyšet,“ řekla seniorka Božena Hoffmanová.

Populární zpěvák přiznal, že se mu po koncertech stýská, ale užívá si naplno čas s rodinou, což je pro něj velmi cenné, protože jinak je stále v jednom kole.

„Jsem šťastný, jsem doma s rodinou, se svým synem, na Šumavě. Ale už mě trochu svrbí ruce. Po večerech mám někdy problémy, protože v tom čase jsem vždy koncertoval a měl v sobě adrenalin. Těším se, až to skončí a začnou koncerty. Ale nestěžuji si, mám být doma, tak jsem doma s rodinou. O to víc se těším, až vše skončí. Půjdu obejmout všechny známé, fanoušky už pak nenechám na pokoji nikdy,“ zhodnotil karanténu zpěvák, kterého potěšil i dárek od domova. Byl jím certifikát na pobyt, který mu navíc slibuje i dvacetiletou ošetřovatelku a kytaru.

„Bylo to hrozně milé a vtipné, potěšilo mě to. Použili fotky z aplikace, která znázorňuje, jak budu ve stáří vypadat, a myslím, že takhle by to nebylo špatné. A tady by se mi také stárlo pěkně,“ okomentoval dárek Ztracený, který je ale nyní ještě v plné síle a už má i plno plánů. Fanoušci se mají na co těšit…