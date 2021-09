Klatovy, co se týče evropského dědictví, mají co nabídnout. „Máme zda Pavilon skla, katakomby, jezuitský kostel, Černou věž a podobně. Jsou zde zastoupena období renesance či baroka i další. Jsem rovněž rád, že jsme zde mohli přivítat i delegace z našich partnerských měst z Chamu i Poligny,“ dodal Kříž.

Program byl ale mnohem bohatší. „Ladili jsme ho do všech hudebních žánrů, aby si každý přišel na své. Vystoupil také Šumavánek a dechový orchestr mladých Kufr ze ZUŠ Klatovy. Nechyběla nabídka stánků, kde bylo možné si zakoupit i nástěnný kalendář Klatov na rok 2022, a různé drobnosti od šikovných prodejkyň. Nově jsme také měli stánky s vínem. Pro děti byly připraveny různé kvízy, které si mohly vyzkoušet,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová s tím, že velmi oblíbené byly prohlídky nově opraveného jezuitského kostela, kterým provázeli klatovští faráři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.