FOTO, VIDEO: Krampusáci řádili v podzemí zámku

Chudenice – Sklepení zámku v Chudenicích se proměnilo v sobotu v doupě krampusů, kteří děsili děti i dospělé, a to nejen svojí výškou, ale především hrozivým vzhledem.

„Uspořádali jsme tuto akci u nás poprvé. Využili jsme k tomu sklepení, které jsme tak představili letos už podruhé. V příštím roce by mělo být už otevřené veřejnosti. Stále jsme uvažovali o tom, že bychom tam udělali peklo. Poté jsme dostali možnost přivézt krampusáky, což jsou naši přátelé z jižních Čech,“ uvedl průvodce na zámku Ludvík Pouza.

Zájem o hrozivé bytosti byl obrovský, už dva týdny před akcí byl plný seznam a pořadatelé museli lidi odmítat. Ti, kteří měli štěstí a do pekla se dostali, nelitovali. „Byl to masakr. Fakt byli šílení, ale na druhou stranu to bylo krásné. Syn se mě držel jako klíště, nikdy nic takového neviděl a já také ne. Bylo fajn i to, že to bylo pro určitý počet lidí, že jsme se tam nemačkali a všichni viděli. Fakt super,“ zhodnotila jedna z návštěvnic Lenka Babková.

Do konce roku chystá zámek Chudenice ještě jednu akci, kterou jsou 16. prosince Vánoce na zámku. „Minulý rok se nám to osvědčilo, tak Vánoce pořádáme znovu. Letos se mohou lidé těšit na oživený vánoční příběh, kdy se pan hrabě vrátí na Štědrý den na zámek a prožije ho zde,“ pozval Pouza.