Velkolepý ohňostroj si na Nový rok v Klatovech nenechaly ujít tisíce lidí. Letoší oslavy byly spojeny i s novinkami.

Klatovský novoroční ohňostroj nadchl diváky | Video: DENÍK/Daniela Loudová

„Nově jsme umístili pódium do horní části náměstí a přidali jsme LED obrazovku, aby vidělo co nejvíce lidí. Zatím jsme na tyto kroky měli jen pozitivní ohlasy, lidé byli spokojení a uvítali nové řešení. Ohňostroj i hudbu jsme měli udělanou přímo na míru pro Klatovy, takže to byla premiéra. Stejně tak byl udělán i film o Klatovech a zdravice od čestných občanů Klatov, Jiřího Suchého a Františka Wiendla. Kdo film o Klatovech, dělaný k výročí města, neviděl, tak bude ve vysílání Filmpro od středy,“ uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Klatovy Věra Schmidová.