Výstraha meteorologů se vyplnila. Krupobití se v úterý v podvečer prohnalo Klatovskem.

Krupobití na Klatovsku. | Video: Deník / Daniela Loudová

Padaly kroupy, které měly v průměru jeden centimetr i více. Kroupy doprovázel prudký déšť, po němž se začaly po silnicích linout proudy vody. Jakmile kroupy přestaly padat vybíhali ven lidé, aby si zkontrolovali své vozy, o které měli strach. "Takové kroupy jsem snad v takovém množství ještě neviděl, bylo to jak bílá tma. Obával jsem se tak, že auto budu mít samý dolík, ale vypadá to, že to je v pohodě," řekl Klatovan Petr Kolář.