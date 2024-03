Tomáš Matonoha, Endru a Jiří Jakima rozesmáli Klatovany. Show Na stojáka live navíc pomohla tělesně postiženým.

Na stojáka live v Klatovech. Na videu moderátor Lukáš Týml s předsedou spolku Lenox Lukášem Kroupou a Jiří Jakima. | Video: Deník/Milan Kilián

Herec, moderátor, komik a písničkář Tomáš Matonoha, který smysl pro humor prokázal nejen ve známém seriálu Comeback, hudebník, moderátor, stand up komik a také mistr světa v loopingu a několikanásobný mistr ČR v beatboxu Ondřej Havlík přezdávaný Endru a stand up komik a herec Jiří Jakima. Tato trojice zavítala ve čtvrtek večer do Klatov, aby nejen pobavila zaplněný kulturní dům, ale svou show Na stojáka live i pomohla.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Akce, která se konala již pojedenácté, je totiž organizována neziskovou organizací Lenox, která se zaměřuje na podporu sportovních a kulturních aktivit pro tělesně postižené osoby, včetně provozu sportovního klubu SK Indians Plzeň. Klub nabízí možnost hrát Powerchair Hockey, což je florbal na elektrických vozících. Předseda Lenoxu Lukáš Kroupa mohl být po vystoupeních, při nichž se sál často otřásal smíchem, spokojen. „Velmi si vážíme nejen našich partnerů, kteří nás dlouhodobě podporují, ale každého, kdo si zakoupil vstupenku na představení. Velmi nás těší, že téměř čtyři sta diváků se rozhodlo pomáhat smíchem a podílet se na podpoře naší organizace,“ uvedl pro Deník Kroupa s tím, že akce vynesla 90 tisíc korun.