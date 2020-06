„Bylo to skvělé, nepopsatelný zážitek. Chtěl jsem, aby u křtu byli všichni lidé, kteří jsou pro nás důležití, pracují s námi a i kluci ze Zastodeset a Pekař, díky nimž jsme se za dva roky, kdy hrajeme, posunuli dál. Nesměl chybět ani Franta Pelíšek, který nám písničky produkuje,“ neskrýval dojetí zpěvák Adolf Hanousek (Adys).

Na CD nazvaném Naděje je 12 skladeb, deset písniček plus dva bonusy, které jsou v akustickém podání. Křest se ale málem nekonal, a to z důvodu zákazů kvůli koronaviru. „Byli jsme z toho moc zklamaní, že křest nebude. Ale jakmile jsme se dozvěděli, že se může už něco konat, tak jsme začali vše domlouvat a uspořádali kompenzaci. Nejprve měla být pro sto lidí, ale po navýšení na tři sta jsme měli ještě větší radost. Povolená kapacita byla naplněna, tak jsme rádi, že se vše vydařilo. Strach jsme měli i z počasí, ale nakonec i to vyšlo,“ řekl Adys.

Kvůli koronaviru mají také zrušeno 18 koncertů na festivalech a městských slavnostech, ale už se jim daří domlouvat menší povolené, takže mají dva až tři měsíčně. V Klatovech se na ně můžete těšit 1. srpna v kempu Lázně, kde vystoupí v rámci akce „Sun fest“ společně s Horkýže Slíže a Štěpánem Soukupem.

Skupina připravuje pro své fanoušky také potěšení pro oči, a to pyrotechnickou show. Už nyní chystá i druhé CD. Bude více jako překvapení, protože Adys předem spustí jen jednu dvě písničky, ostatní uslyšíte až na CD.