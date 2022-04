Na hercích i na divácích, kteří sál zcela zaplnili (a to šlo během víkendu již o jejich třetí představení), bylo vidět, jak si návrat ochotnického divadla do Janovic po dlouhé covidové pauze užívají.

„Po dvouletém výpadku jsme se docela těžko dávali dohromady. Začali jsme zkoušet na podzim, ale zase do toho vlétl covid a nemohli jsme hrát. Půl roku jsme to tak různě oprašovali a teď jsme do toho šli s velkým nadšením, strašně jsme se těšili na diváky,“ přiznala principálka Alena Linhartová, scénáristka i režisérka hry v jednom.

Pro ochotníky, kteří se dali dohromady již v roce 2004, bylo Janovické kočkování jubilejní třicátou hrou. Druhou, po hře Spousta brouků na palouku, kdy se objevili ve zvířecích rolích. Divákům se ve hře, velmi vzdáleně inspirované muzikálem Cats a odehrávající se na janovických střechách, představily i tři nové tváře.

